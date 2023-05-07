Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger

Фото: Минобороны России

В зоне спецоперации «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.

— Барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК «Авенджер» на базе автомобиля «хаммер», огнем артиллерии — станция контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки и дроном-камикадзе — бронеавтомобиль боевиков в районе Золотой Нивы, — рассказал он.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении пункт временной дислокации противника в районе Великой Новосёлки. А расчётами ЗРК «Тор» и «Стрела-10» сбиты два БПЛА «Валькирия».

Фото: ru.wikipedia.org

Avenger — это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещённый на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Его производят с 1989 года.

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Айрат Назипов