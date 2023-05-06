Минздрав России рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав России рассматривает введение новых антиалкогольных мер, таких как запрет продажи крепких напитков с 20.00 до 11.00 и увеличение минимального возраста их покупателя до 21 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как отмечает ведомство, превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни. Среди возможных мер министерство называет «увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (выше 17,5 градусов), до 21 года».

Также предлагается запрет рекламы крепких спиртных напитков и ограничение демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в клипах, фильмах, музыке, а также других аудиовизуальных произведениях.

Кроме того, Минздрав рассматривает возможность наделения регионов страны правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в результате проверки экспертов Роскачества выяснилось, что 52% отечественного коньяка эконом-класса, дешевле 920 рублей за полулитровую бутылку, является фальсификатом. В составе напитков были выявлены нарушения, искажающие традиционный вкус коньяка. Стандартам ГОСТа соответствует лишь 11 из 23 проверенных марок алкоголя.

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Максим Кокунин