Несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с автомобилем в Татарстане

Фото: МВД по Татарстану

В Альметьевском районе Татарстана водитель автомобиля Opel сбил два мотоцикла, которыми управляли подростки. По данным ГИБДД, мужчина превысил скорость.

— В результате ДТП пассажирка мотоцикла «Минск», 2008 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. В момент ДТП была без мотошлема. Водители мотоциклов с травмами были доставлены в больницу, — рассказали в ГИБДД.

За рулем мотоциклов были водители 2006 и 2008 годов рождения.

Фото: МВД по Татарстану

Сегодня в Казани на улице Магистральной КАМАЗ сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На вид ему около 50 лет.



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Айрат Назипов