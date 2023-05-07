В Казани КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Смертельный наезд произошел этим утром в Казани. КАМАЗ сбил велосипедиста на улице Магистральной.

Как рассказали «Реальному времени» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Казани, велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. На вид мужчине около 50 лет.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства трагедии выясняются.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

UPD:

— По предварительным данным 43-летний водитель бетономешалки FAW, двигаясь на пересечении улиц Поперечно-Кукушкинской и Магистральной, напротив дома №39, при повороте направо не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 54-летнего велосипедиста. Вина участников дорожного движения будет установлена в ходе следственно оперативных мероприятий, — прокомментировал командир 1-й роты 1-го батальона ПДПС ГИБДД УМВД РФ по г. Казани Инсаф Ибрагимов.

Неделю назад на улице Губкина сбили шестилетнего мальчика. Ребенок резко выехал на самокате на проезжую часть. Его доставили в больницу.

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Айрат Назипов