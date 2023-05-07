В Казани КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста
Смертельный наезд произошел этим утром в Казани. КАМАЗ сбил велосипедиста на улице Магистральной.
Как рассказали «Реальному времени» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Казани, велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. На вид мужчине около 50 лет.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства трагедии выясняются.
UPD:
— По предварительным данным 43-летний водитель бетономешалки FAW, двигаясь на пересечении улиц Поперечно-Кукушкинской и Магистральной, напротив дома №39, при повороте направо не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 54-летнего велосипедиста. Вина участников дорожного движения будет установлена в ходе следственно оперативных мероприятий, — прокомментировал командир 1-й роты 1-го батальона ПДПС ГИБДД УМВД РФ по г. Казани Инсаф Ибрагимов.
Неделю назад на улице Губкина сбили шестилетнего мальчика. Ребенок резко выехал на самокате на проезжую часть. Его доставили в больницу.
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