Губернатор Белгородской области: выпускникам Шебекино помогут провести праздники в безопасном месте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что власти региона рекомендуют из-за частых обстрелов провести последние звонки и выпускные для учеников школ из Шебекино в безопасном месте. Для этого они окажут всю необходимую помощь.

— Последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя. Родители должны принять решение, если нужно, окажем помощь и предоставим автобусы, вывезем в безопасное место: в школы, в ДК Белгородской области, у нас их достаточно. Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок, самое торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем школа и торговый центр в Шебекино пострадали в результате прямого попадания украинских снарядов. Один человек был ранен и сейчас находится в тяжелом состоянии. Гладков рассказал, что урон основным конструкциям учебного учреждения не нанесен, поэтому строители демонтируют поврежденную часть кровли и начнут ее восстанавливать.

Фото: t.me/vvgladkov/2107

В феврале при обстреле ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Регион регулярно оказывается под обстрелом украинской армии. В январе ВСУ также забросали снарядами рынок в поселке Шебекино. Тогда никто не пострадал.



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Максим Кокунин