Во время украинского обстрела в Белгородской области погибла девушка

Фото: Настоящий Гладков/t.me

При обстреле ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков.

— В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал он.

Кроме того, под обстрел попали и другие районы. В некоторых селах пострадали дома, а в других населенных пунктах были повреждены линии электропередачи.

Фото: Настоящий Гладков/t.me

Белгородская область регулярно оказывается под обстрелом украинской армии. Месяц назад ВСУ забросали снарядами рынок в поселке Шебекино. Тогда никто не пострадал.

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Айрат Назипов