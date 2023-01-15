Под обстрел ВСУ попал рынок в белгородском поселке Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли рынок в поселке Шебекино.
Он отметил, что в результате удара никто не пострадал. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке, подчеркнул Гладков.
— Оперативные службы на месте, администрация проводит подомовой обход территории, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня при детонации боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области погибли трое военных и еще 15 пострадали. По данным экстренных служб, к детонации привело неосторожное обращение с боеприпасами.
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