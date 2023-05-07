Сегодня в Казани дождь, туман и до +10 градусов

В воскресенье, 7 мая, в Казани ожидается переменная облачность, дождь и туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +7 до +10 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +7 до +12°С.

Также синоптики прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с. Местами в воздухе и на почве заморозки до -2˚.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, вчера Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о заморозках до -5 градусов.

Так, ночью и утром с 7 по 10 мая на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

Уточняется, что в воскресенье местами ожидается от 0 до -2°. С понедельника по среду 0..-5°.



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Максим Кокунин