В Татарстане объявили штормовое предупреждение о заморозках до -5 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о заморозках до -5 градусов.

Так, ночью и утром с 7 по 10 мая на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

Уточняется, что в воскресенье местами ожидается от 0 до -2°. С понедельника по среду 0..-5°.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в период с 12.00 до 19.00 в восточных районах Татарстана ожидаются грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Как отметили в ГУ МЧС России по республике, локально порывы ветра смогут достигнуть и 24 м/с, а в районах может идти ливневый дождь.

Напомним, в подмосковных домах на время майских праздников снова включат отопление.

— Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни, — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.



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Максим Кокунин