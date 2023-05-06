«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в первом матче финальной серии

Фото: пресс-служба БК УНИКС

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 76:88.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, краснодарцы, имевшие больше времени на восстановление перед финалом, воспользовались преимуществом и набрали 10 очков подряд в середине 4-й четверти. Уточняется, что в последние минуты матча баскетболистам УНИКСа не хватило сил на то, чтобы исправить свое отставание.

Среди казанцев отметился Маркос Найт, набравший 14 очков, но покинувший площадку, а также Ненад Димитриевич (13). Уже в конце игры активизировался Дэрил Мэйкон, который реализовал сразу 16 очков.

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Напомним, баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» на своей площадке в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Поединок закончился со счетом 80:79. Благодаря победе подопечные Велимира Перасовича пробились в финал турнира.

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Максим Кокунин