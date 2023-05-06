ФНС России опровергла информацию о взломе баз с данными налогоплательщиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла сообщения о взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра. Как отметили в ведомстве, информацию об утечке данных публикуют мошенники, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в Telegram-каналах появились сообщения о якобы взломе баз данных ГНИВЦ и утечке персональных данных налогоплательщиков.

— В ходе изучения опубликованного в открытом доступе архива <…> размером 2.2Gb выявлено, что этот файл получен хакерами в ходе инцидента 10.11.2022 г. Стоит отметить, что злоумышленники уже не первый раз публикуют фрагменты одного и того же массива файлов данных, каждый раз выдавая их за утечку из АО ГНИВЦ, — сообщили в ФНС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ведомстве рассказали, цель подобных сообщений заключается в вымогательстве денежных средств. Однако никакой новой информации в «слитом» файле нет.

Напомним, позавчера сообщалось, что в России участились звонки гражданам от мошенников, представляющихся сотрудниками Центробанка. Такую уловку злоумышленники используют, чтобы убедить граждан перевести деньги.



Регулятор получил уже порядка 2 тысяч обращений, в которых граждане столкнулись с попытками хищения денег таким способом или пострадали из-за подобных мошеннических схем.

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Максим Кокунин