Банк России предупредил об участившихся звонках мошенников, представляющихся его сотрудниками

В России участились звонки гражданам от мошенников, представляющихся сотрудниками Центробанка. Такую уловку злоумышленники используют, чтобы убедить граждан перевести деньги, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.



Регулятор получил уже порядка 2 тысяч обращений, в которых граждане столкнулись с попытками хищения денег таким способом или пострадали из-за подобных мошеннических схем.

Банк России напоминает: ЦБ не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им. Сотрудники Центробанка не направляют никому копии своих документов.

В ЦБ рекомендуют гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом их не пытались узнать.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По некоторым звонкам с незнакомых номеров можно сразу сказать, что это — мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, злоумышленники в основном звонят с коротких номеров, состоящих из трех или четырех цифр, а еще с иностранных номеров. Не следует перезванивать незнакомцам, если звонок быстро сбросили или вызов был анонимным.



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Маргарита Головатенко