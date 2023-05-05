Западные эксперты отметили снижение эффективности РСЗО HIMARS из-за действий российских войск
Результативность американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине снижается из-за систем электронного подавления, которые используют российские военные. Об этом сообщает CNN.
По мнению опрошенных экспертов, российские военные научились противостоять американским системам залпового огня. Они отмечают, что ВС России используют «электронные глушилки» из-за чего точность огня HIMARS значительно снижается.
В материале указывается, что всего Украина получила 18 таких РСЗО, а США обязались отправить еще 20.
Об отправке HIMARS Пентагон объявлял еще в начале апреля. Вместе с РСЗО американские власти отправили киевскому режиму грузовики, танкеры и тактические машины для эвакуации техники.
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