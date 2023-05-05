Татарстанскую фирму и ее директора оштрафовали за коррупционное правонарушение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд в Елабужской районе Татарстана оштрафовал коммерческую организацию и ее руководителя за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что фирма приняла на работу бывшего сотрудника Татарстанской таможни. При этом компания в нарушение законов не уведомила об этом его предыдущего работодателя.

— Требование законодательства уведомлять о приеме на работу бывших государственных (муниципальных) служащих (либо о заключении гражданско-правового договора с ними), если до увольнения со службы они замещали «коррупционно опасные» должности, является одной из установленных и активно реализуемых на практике антикоррупционных мер, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В отношении организации и ее руководителя были возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Их оштрафовали на сумму 120 тысяч рублей.

С начала 2022 года к различным видом ответственности за совершение коррупционных правонарушений в Татарстане привлекли 390 человек. Результаты антикоррупционного мониторинга органов власти республики можно увидеть в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов