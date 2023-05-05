Средний размер банковского вклада в России превысил 300 тысяч рублей

За первый квартал 2023 года средний размер вкладов россиян в банках вырос на 9,3% по сравнению с 1 января 2023 года — до 301 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

По данным АСВ, общий объем подлежащих страхованию денежных средств банковских вкладчиков по состоянию на 1 апреля составил 48,94 триллиона рублей.

Уточняется, что объем вкладов населения в банках в первом квартале оставался стабильными и составил 36,89 триллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В середине марта был составлен портрет клиента, размещающего деньги на депозитах в Приволжском федеральном округе. Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет — на них приходится половина вкладов. Еще четверть средств разместили вкладчики в возрасте 50—59 лет, около 20% — 40—49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают чуть меньше 10% от общего объема.

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Айрат Назипов