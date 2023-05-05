Ученый объяснил, как действует «западный тоталитаризм»

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич объяснил, почему европейский тоталитаризм оказался хуже советского. Его слова приводит «РИА ФАН».

Ученый считает, что в СССР, несмотря на все запреты, люди имели возможность читать запрещенную литературу, более-менее свободно выражать свои мысли, поскольку власть прибегала к репрессиям избирательно.

Совсем другая ситуация наблюдается в Европе, говорит эксперт. По его мнению, в протестантских странах работа репрессивной машины принимает всеобъемлющий характер и поблажек там никому не будет. В этом, отметил собеседник, уже убедились российские либералы, сбежавшие на Запад в поисках лучшей жизни.

— У нас был один товарищ такой, который прибил себя за одно место к Красной площади. Сидит он сейчас во французской тюрьме и пишет о режиме террора. Хорошая дорога, перспективная, — иронизирует Межевич.

Фото: commons.wikimedia.org

Одним из проявлений западного тоталитаризма политолог считает запрет на празднование дня освобождения европейских стран от фашизма. Причинами такой ненависти прибалтийских и восточноевропейских стран к празднику освобождения мира от фашизма политолог считает то, что власть в них захватили потомки тех, кто воевал на стороне гитлеровцев или оказывал поддержку нацистскому режиму.

В конце марта Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германией в ходе Великой Отечественной войны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более тринадцати миллионов гражданского населения СССР.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов