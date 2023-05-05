В домах Подмосковья снова включат отопление

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В подмосковных домах на время майских праздников снова включат отопление. Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

— Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни, — передает его слова пресс-служба министерства.

В регионе ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани отопительный сезон завершился 24 апреля. Такое решение было принято в связи с «наступлением устойчивых положительных температур воздуха».

В Татарстане в конце этой недели начнет ухудшаться погода — ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ночные температуры будут опускаться до 0 градусов, а местами возможны заморозки до -3°С.

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Айрат Назипов