В домах Подмосковья снова включат отопление
В подмосковных домах на время майских праздников снова включат отопление. Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
— Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни, — передает его слова пресс-служба министерства.
В регионе ожидаются заморозки до минус 5 градусов.
В Казани отопительный сезон завершился 24 апреля. Такое решение было принято в связи с «наступлением устойчивых положительных температур воздуха».
В Татарстане в конце этой недели начнет ухудшаться погода — ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ночные температуры будут опускаться до 0 градусов, а местами возможны заморозки до -3°С.
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