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За сутки в России коронавирус подтвердился у 4 215 человек

11:08, 05.05.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России коронавирус подтвердился у 4 215 человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 215 человек, госпитализированы 773 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 870 557 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 5 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 667 пациентов. Всего вылечившихся — 22 279 776 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 32 россиян. Всего от инфекции скончались 398 463 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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