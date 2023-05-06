Каждый третий работающий казанец сообщил об интересе к корпоративной ипотеке

Треть казанцев — 32% — заинтересованы в использовании льготного ипотечного кредита от работодателя. Об этом свидетельствуют данные опросы сервиса SuperJob.

При этом все же большая часть респондентов (37%) не заинтересованы в корпоративной ипотеке. По их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.



Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что чаще всего желают воспользоваться такой возможностью семьи с детьми. Проголосовали за 41% опрошенных с детьми и 23% бездетных. Состоящие в браке также интересуются корпоративной ипотекой чаще, чем незамужние (39% против 26%).

Напомним, доля ипотек, выданных на максимальный срок в 30 лет, за год выросла в два раза. В четвертом квартале 2022 года они составляли 40% выдач, хотя годом ранее их доля не превышала 20%.

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Елизавета Пуншева