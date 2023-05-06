Жители казанского микрорайона Аметьево жалуются на горы мусора

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Жители казанского поселка Аметьево жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки. По их словам, контейнеры постоянно заполнены и отходы выбрасываются рядом, сообщает ГТРК «Татарстан».

Местные также отмечают, что контейнерами пользуются не только они. Иногда сюда приезжают неизвестные на газелях и оставляют свои отходы на этой же территории.

— Прошу местных жителей, ближайших домов, у кого стоят такие контейнерные площадки, фиксировать видеозаписи, получается, отсылать к нам в министерство экологии, с моментом сброса именно отходов, рядом с контейнерной площадкой, — объяснила старший специалист второго разряда ЦТУ Министерства экологии Татарстана Анна Салахова.

Фото: скриншот

Жители винят в ситуации регионального оператора — УК «ПЖКХ». По их словам, необходимо изменить график вывоза отходов.

Напомним, за первый месяц санитарно-экологического двухмесячника по Татарстану наложено административных штрафов на общую сумму 932 тысячи рублей. Надзорные органы выявили 3,2 тысячи нарушений, из которых устранили 2,8 тысячи. Выявлено 2,8 тысячи несанкционированных свалок. Больше 2,3 тысячи уже ликвидировали.

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Елизавета Пуншева