Россия и Куба подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционной инициативы

Помощник президента России Максим Орешкин и вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционной инициативы. В качестве приоритетных секторов, представляющих взаимный интерес, стороны отметили энергетику, туризм, производство продуктов питания, инфраструктуру гражданской авиации, сахарную агропромышленность и горнодобывающую промышленность.

Представители двух стран выступили за полное соблюдение договоренностей в целях укрепления экономических связей. Кроме того, они подчеркнули важность состоявшихся за время визита Орешкина в Гавану встреч бизнесменов и чиновников.

Сейчас делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом, напоминает «РИА Новости».

В апреле стало известно, что Куба рассчитывает, что уже в этом году туристы могут расплачиваться на острове картами «Мир».

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Елизавета Пуншева