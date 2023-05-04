За первый месяц санитарного двухмесячника татарстанцев оштрафовали почти на миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За первый месяц санитарно-экологического двухмесячника по Татарстану наложено административных штрафов на общую сумму 932 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Двухмесячник стартовал в регионе с 1 апреля. За это время надзорные органы выявили 3,2 тысячи нарушений, из которых устранили 2,8 тысячи. Выявлено 2,8 тысячи несанкционированных свалок. Больше 2,3 тысячи уже ликвидировали.

— В общественную приемную поступило 2 290 обращений. Муниципальными образованиями с начала двухмесячника вывезено 312,9 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, к очистке территорий привлечено более 475 тыс. человек и более 12 тысяч единиц спецтехники, проводится очистка дорог, остановочных павильонов, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце апреля на территории Новой Портовой в Казани прошел рейд с Чистомэном. Известный блогер, пропагандирующий чистоту в городах, приехал в столицу Татарстана по приглашению администрации Вахитовского и Приволжского районов. Всего было собрано 427 мешков мусора.

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Айрат Назипов