Рейд с Чистомэном: как казанцы убирали улицу Портовая

Сегодня на территории Новой Портовой прошел рейд с Чистомэном. Известный блогер, пропагандирующий чистоту в городах, приехал в Казань по приглашению Администрации Вахитовского и Приволжского районов. 375 казанцев пришли на субботник, чтобы вместе с «супергероем» прибраться и сделать город чище. За час жители убрали сразу две зоны: ул. Портовая и береговая зона от Речного Порта до пляжа Локомотив. Всего было собрано 427 мешков мусора, который разделяли по фракциям: стекло, пластик, алюминий и остальное. Раздельный мусор организаторы сдадут казанской организации по переработке, которая взамен предоставит жителям деревья для посадки.
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