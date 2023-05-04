Василий Небензя: «Мир по-американски» идет к закату»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что однополярного мироустройства больше не будет. Такие слова он произнес на заседании Совета Безопасности при всемирной организации.

— Вопрос о том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновленная система международных отношений, сегодня остается открытым. Ясно одно — мир больше не будет однополярным, и западное доминирование, или «мир по-американски», идет к закату, — приводит его слова ТАСС.

Небензя подчеркнул, что многолетние системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах России «русофобского, националистического и неонацистского образования» спровоцировали глубинный кризис системы международных отношений.

Фото: ru.wikipedia.org

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто воспрепятствует этому процессу, только столкнутся с дополнительными проблемами.

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Айрат Назипов