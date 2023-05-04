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В Казани из-за повреждения контактной сети приостановили движение троллейбусов №1 и 2

18:18, 04.05.2023 1
В Казани из-за повреждения контактной сети приостановили движение троллейбусов №1 и 2
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1 и 2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— На перекрестке улиц Фрунзе — Восстания при производстве земляных работ экскаватор сторонней организации повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1. На месте работают аварийные службы, — рассказали в пресс-службе.

Ориентировочное время простоя троллейбусных маршрутов №1 и №2 составит 2 часа, подчеркнули в МУП.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе из-за короткого замыкания сети на улицах Фучика — Ломжинской временно приостановили движение троллейбусов №5, 9, 12. Ремонтно-восстановительные работы заняли около часа.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 май
    Спасибо экскаватору, бывает.
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