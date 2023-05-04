В Казани из-за повреждения контактной сети приостановили движение троллейбусов №1 и 2
В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1 и 2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
— На перекрестке улиц Фрунзе — Восстания при производстве земляных работ экскаватор сторонней организации повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1. На месте работают аварийные службы, — рассказали в пресс-службе.
Ориентировочное время простоя троллейбусных маршрутов №1 и №2 составит 2 часа, подчеркнули в МУП.
На прошлой неделе из-за короткого замыкания сети на улицах Фучика — Ломжинской временно приостановили движение троллейбусов №5, 9, 12. Ремонтно-восстановительные работы заняли около часа.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии