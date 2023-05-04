Пилотный проект по организации системы оказания ранней помощи в Татарстане хотят расширить
Власти Татарстана планируют расширить список районов республики, в которых проводится пилотный проект по организации системы оказания услуг ранней помощи. Список, куда входят Казань, Набережные Челны, Тукаевский и Высокогорский районы, хотят дополнить Альметьевским, Елабужским, Зеленодольским и Нижнекамским районами, выяснило «Реальное время».
Перечень поставщиков услуг ранней помощи, участвующих в реализации пилотного проекта, хотят дополнить следующими организациями:
- Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром;
- Елабужская центральная районная больница;
- Зеленодольская центральная районная больница;
- Детская городская больница с перинатальным центром Нижнекамска;
- Комплексный центр социального обслуживания населения «Опека» в Альметьевском районе;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» в Елабужском районе;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» в Зеленодольском районе;
- АНО для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость» в Нижнекамске;
- Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Шанс» Елабужского района;
- Детский сад общеразвивающего вида №27 «Журавушка» Зеленодольского района;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» Нижнекамского района.
Сейчас в списке следующие организации-поставщики услуг ранней помощи:
- Детская республиканская клиническая больница Минздрава Татарстана;
- Детская городская поликлиника №9 Казани;
- Республиканский дом ребенка специализированный;
- Камский детский медицинский центр;
- Детская городская поликлиника №2 в Набережных Челнах;
- Высокогорская центральная районная больница;
- Тукаевская центральная районная больница;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» в Казани;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка»;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» в Набережных Челнах;
- «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»;
- отделение СОШ №120 с углубленным изучением отдельных предметов, городская психолого-педагогическая служба «Ресурс» (по согласованию);
- Центр психолого-медико-социального сопровождения №85 (по согласованию).
Проект постановления кабмина Татарстана подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты республики. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранняя помощь представляет собой комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям. Они направлены на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности родителей ребенка.
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