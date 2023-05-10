В технополисе «ХИМГРАД» продается здание под склад или промышленное производство

Фото: предоставлено АО «Центр Дистанционных Торгов»

Инвесторы, желающие начать свой бизнес или расширить действующий, активно ищут подходящие объекты для покупки в собственность. Такой подход выгоден, поскольку это снижает расходы на аренду и позволяет адаптировать объект под свои потребности без ограничений арендодателя. В связи с ростом импортозамещения и увеличением разнообразия российских товаров инвесторы и крупные компании особенно активно ищут производственные и складские помещения.

Один из таких объектов можно приобрести на торгах на электронной площадке «Центр Дистанционных Торгов»: производственно-складское здание с офисом и земельным участком на территории современного технополиса Казани АО «ХИМГРАД».

Продается одноэтажное здание производственно-складского назначения с двухэтажным пристроенным офисом. Площадь производственных площадей — 4 554 кв. м, офисных и вспомогательных — 2237 кв. м. Общая площадь объекта — 6 739 кв. м. Кадастровый №16:50:200106:983, год постройки — 2016-й.

Площадь земельного участка под зданием — 8 810 кв. м, он относится к категории «земли населенных пунктов», разрешенное использование — для размещения промышленных объектов. В здании оборудованы:

зона питания сотрудников;

гардеробные комнаты;

санузлы;

площади для организации лабораторных исследований;

прочая инфраструктура для организации производства.

Офисное помещение рядом с производственной частью позволяет быстро решать вопросы и проблемы на производстве, проводить совещания, обсуждать проекты, не тратя время на дорогу.

Объект подключен ко всем коммунальным сетям: водопроводу, канализации, наружным электрическим и тепловым коммуникациям. Есть вводный тепловой пункт, встроенная подстанция, узел учета воды, станция пожаротушения, система приточно-вытяжной вентиляции.

Перед зданием есть парковка на 32 машино-места, имеется погрузочно-разгрузочная зона. С более подробными характеристиками объекта можно познакомиться здесь.

В здании можно организовать производство из разных отраслей: это может быть химическая промышленность, фармацевтика, производство металлоконструкций, полимеров и даже тяжелая промышленность. Эта возможность обеспечивается за счет того, что в промышленной зоне залиты полы, рассчитанные на размещение тяжелого оборудования и крупных станков.

Напомним, что технополис «ХИМГРАД» — современный индустриальный парк, расположенный в северо-западной части Казани на въезде в город. Федеральная трасса М-7 «Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа» находится на расстоянии 8 км от границ индустриального парка. В 0,5 км от этих границ — железнодорожная станция Восстание. На территории площадки «ХИМГРАД» проложена и собственная разветвленная железнодорожная сеть.



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