Россиянам посоветовали не отвечать на звонки со скрытых или коротких номеров

По некоторым звонкам с незнакомых номеров можно сразу сказать, что это — мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».



По его словам, мошенники в основном звонят с коротких номеров, состоящих из трех или четырех цифр, а еще с иностранных номеров. Не следует перезванивать незнакомцам, если звонок быстро сбросили или вызов был анонимным.

Следует обратить внимание на некоторые комбинации цифр в начале номера. Так, звонки с кодом +7800 идут с бесплатных номеров, которые часто используют организации. Среди них бывают спамеры и мошенники.

Сейчас можно распознать, кто звонит с незнакомого номера — его достаточно пробить в Сети или воспользовавшись специальными приложениями по проверке и определению входящих звонков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля в Госдуме выступили с предложением Минцифры увеличить штрафы за утечку персональных данных до 1 миллиарда рублей:

— Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей, — заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

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Маргарита Головатенко