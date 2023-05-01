Новости общества

05:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россиянам посоветовали не отвечать на звонки со скрытых или коротких номеров

08:57, 01.05.2023 1
Россиянам посоветовали не отвечать на звонки со скрытых или коротких номеров
Фото: realnoevremya.ru (архив)

По некоторым звонкам с незнакомых номеров можно сразу сказать, что это — мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, мошенники в основном звонят с коротких номеров, состоящих из трех или четырех цифр, а еще с иностранных номеров. Не следует перезванивать незнакомцам, если звонок быстро сбросили или вызов был анонимным.

Следует обратить внимание на некоторые комбинации цифр в начале номера. Так, звонки с кодом +7800 идут с бесплатных номеров, которые часто используют организации. Среди них бывают спамеры и мошенники.

Сейчас можно распознать, кто звонит с незнакомого номера — его достаточно пробить в Сети или воспользовавшись специальными приложениями по проверке и определению входящих звонков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля в Госдуме выступили с предложением Минцифры увеличить штрафы за утечку персональных данных до 1 миллиарда рублей:

— Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей, — заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 май
    Но точно нельзя не брать все незнакомые номера. Вполне может быть, что близкий человек, в силу каких-то обстоятельств (не обязательно трагичных), звонит с чужого номера. Или же звонит кто-то, чтобы сообщить про близкого человека, что уже хуже... Так что брать надо всё-таки. Тем более сейчас входящие в любом случае бесплатно, особенно если предоплатная система и на счету ноль. Другое дело - никогда не верить никаким сообщениям и перепроверять самостоятельно звонком на известный номер.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также