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В России выявили еще 4 273 заболевших COVID-19

11:09, 04.05.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили еще 4 273 заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 273 человек, госпитализированы 929 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 866 342 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 4 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 482 пациента. Всего вылечившихся — 22 273 109 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 32 россиян. Всего от инфекции скончался 398 431 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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