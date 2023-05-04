Власти Казани опубликовали график ограничения движения на День города и новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани опубликовал график временного ограничения движения транспорта по автомобильным дорогам до конца 2023 года и начала 2024-го. Известно, какие трассы перекроют при подготовке и проведении Дня России, Дня города и республики, а также новогодних праздников.

В День России, 12 июня, в Казани с 12.00 до 23.00 ограничат движение транспорта по ул.Батурина — на участке от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы, по ул.Большая Красная (от ул.Миславского до ул.Батурина; съезд с площади Тысячелетия до ул.Батурина) и по ул. Сибагата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова). Закрыта будет и парковочная зона возле Центра семьи «Казан».

При проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Татарстана и Дня Казани, в городе введут следующие ограничения движения:

с 23 часов 22 августа до 23 часов 2 сентября (при необходимости) — местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова и парковки у стадиона «Центральный»;

с 23 часов 27 августа до 5 часов 28 августа — по пл.Тысячелетия от ул.Ташаяк до ул.Батурина (при необходимости, за исключением маршрутов общественного транспорта);

с 23 часов 28 августа до 5 часов 29 августа — по пл.Тысячелетия от ул.Ташаяк до ул.Батурина (при необходимости, за исключением маршрутов общественного транспорта);

с 21 часа 29 августа по 5 часов 31 августа — по пл.Тысячелетия (от ул.Ташаяк до ул.Батурина); по ул.Лево-Булачной (от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия); по ул.Право-Булачной (от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия); по ул.Ташаяк (от ул.Московской до ул.Право-Булачной); по ул.Профсоюзной (от ул.Чернышевского до ул.Баумана); по ул.Баумана (от ул.Профсоюзной до Кремлевской набережной); спуск от площади Первого Мая до ул.Баумана; проезд между цирком и стадионом (при необходимости);

с 23 часов 31 августа до 5 часов 1 сентября — по пл.Тысячелетия от ул.Ташаяк до ул.Батурина (при необходимости);

с полуночи 24 августа до полуночи 30 августа — по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова); парковочная зона возле «Чаши»;

с 20 часов 28 августа по 11 часов 31 августа — по ул. Шигабутдина Марджани (от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима); по ул.Каюма Насыри (от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима) и по ул.Зайни Султана (от ул.Г.Тукая до ул.К.Насыри);

с 7 часов 30 августа по 18 часов 31 августа — по ул.Батурина в обоих направлениях от ул.Большой Красной до Кремлевской набережной,

съезд с пл.Тысячелетия на ул.Батурина (за исключением общественного транспорта);



съезд с пл.Тысячелетия на ул.Батурина (за исключением общественного транспорта); с 7 часов 24 августа до 18 часов 31 августа по ул.Кремлевской от ул. Чернышевского до площади Первого Мая, в том числе Ивановский спуск до ул.Профсоюзной (при необходимости);

с 1 мая по 15 октября — проезды, соединяющие ул.Тихомирнова и ул.Петербургскую.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий на дорогах Казани введут ограничения движения с полуночи 19 декабря 2023 года. Действовать они будут при необходимости до 14 января следующего года на следующих участках:

В обе стороны по ул.Сибгата Хакима от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова;

в обе стороны ул.Бондаренко от жилого дома №3 по ул.Сибгата Хакима до примыкания к ул.Сибгата Хакима;



ул.Зайни Султана от ул.Марджани до ул.Каюма Насыри;



ул.Марджани от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима;



ул.Кремлевская от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

В этом месяце в Казани временно действуют ограничения движения в центре города из-за подготовки к Дню Победы. С 18 часов 8 мая до 22 часов 9 мая перекроют ул. Бондаренко.

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Татьяна Демина