Казань вошла в топ-3 городов для спонтанных поездок на майские праздники

МТС Travel и Bronevik.com провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 22% российских туристов собрались на майские каникулы в последний момент — за один—пять дней до начала праздников.

Так, столица Татарстана — Казань — заняла 3-е место в топ-3 таких спонтанных поездок.

Чаще бронировали отели в Москве и Санкт-Петербурге: в целом это совпадает с традиционным топ-3 направлений на майские каникулы. Также в топ-10 вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тула и Волгоград.

В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят 4 000 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наиболее бюджетное путешествие обойдется туристам в Краснодар: там можно остановиться за 2 600 рублей (за ночь). Ну а больше всего заплатили те, кто в последний момент собрались в Санкт-Петербург — 4 500 рублей за ночь. Отметим, что бронирования в последний момент сделаны в период с 24 по 28 апреля включительно.

Отметим, что россияне стали охотнее путешествовать внутри страны. В этом году количество бронирований отелей на майские праздники возросло на 20% по сравнению с прошлым годом.



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Илина Хакимова