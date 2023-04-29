В России спрос на внутренний туризм возрос на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне стали охотнее путешествовать внутри страны. В этом году количество бронирований отелей на майские праздники возросло на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия Мордовии».

Самыми популярными направлениями остаются Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. В топ-5 по популярности также вошел Татарстан.

Также сообщается, что большинство россиян предпочитают путешествовать парами. Лишь 14% туристов отправляются в поездку в одиночку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К майским праздникам в России традиционно подорожали авиаперелеты, тем не менее Казань по-прежнему лидирует в списке популярных направлений для внутреннего туризма. Сами татарстанцы, как и в предыдущие годы, готовы вырваться в эти дни на отдых за пределы республики, но выбор вариантов резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла. О том, как изменились предпочтения жителей Татарстана на майский отдых, — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева