За сутки в Татарстане выявили 24 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки COVID-19 в Татарстане подтвердился у 24 человек. Всего на 3 мая в республике зафиксировано 205 311 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 13 заболевших COVID-19 татарстанцев. Выздоровели от коронавируса еще 37 человек, всего с начала пандемии — 202 740.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина