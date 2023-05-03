За сутки в Татарстане выявили 24 случая COVID-19
За минувшие сутки COVID-19 в Татарстане подтвердился у 24 человек. Всего на 3 мая в республике зафиксировано 205 311 случаев заражения коронавирусом.
Госпитализировали за сутки 13 заболевших COVID-19 татарстанцев. Выздоровели от коронавируса еще 37 человек, всего с начала пандемии — 202 740.
Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба.
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