Около трети казанцев считают, что их работоспособность зависит от погоды

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Почти треть казанцев, 35%, считают, что на их работоспособность в частности влияет погода. Причем, среди респондентов с высоким заработком о метеозависимости заявляют реже. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob.

Отмечается, что среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей метеочувствительными себя считают 44%. Среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тысячи рублей — 34%. Четверо из 10 респондентов зависимость работоспособности от погоды не отмечают.

Фото: realnoevremya.ru

Работают эффективнее, когда за окном солнце, 39% казанцев, когда непогода — 18%. По их словам, поскольку дождь, снег, ветер и прочие неприятные природные явления не вызывают у них желания пойти прогуляться, то сосредоточиться на делах бывает проще. Чаще всего повышается работоспособность во время циклона у 30% респондентов с доходом менее 30 тысячи рублей.

Напомним, в Казани 12% опрошенных считают, что самая скучная работа у охранников. Еще 11% респондентов заявили, что скучна профессия бухгалтера, а 8% — продавца. Некоторые охранники и продавцы подтверждают, что им скучно на работе — 15% и 10% опрошенных представителей этих профессий соответственно. Большинство бухгалтеров — 65% — не согласны, что их профессию можно называть скучной.

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Елизавета Пуншева