Казанский психолог рассказала, откуда берется буллинг

На следующей неделе исполнится ровно 2 года с момента трагедии со стрельбой в казанской гимназии №175, унесший жизни семи учеников и двух педагогов. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку Ильназа Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве.

Казанский психолог с 30-летним стажем Татьяна Горшенина, курировавшая работу 15 школ в Вахитовском районе, рассказала нам, откуда берется буллинг, а также показала противоположный пример поведения молодых людей.

— Совсем недавно мы размышляли — откуда берутся такие, как стрелок из 175-й гимназии? Оттуда же, из семьи и школы, только из совсем другой семьи, — отмечает Горшенина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Психолог рассказала, что ее опыт работы районного психолога принес ей достаточно сложные факты о травле, ведь с детьми, которые ей подвергались, приходилось сталкиваться почти каждый день.

— Травили одноклассники, иногда — учителя, встречалась травля в семье. Для детей травля — процесс еще более трагический по последствиям, чем для взрослых. У них образуется невроз — такое напряженное состояние нервной системы, когда мы не можем предсказать, как оно будет проявляться. Одних детей он развивает, других — ломает, — объясняет психолог.

Горшенина также рассказала, какую связь имеют группировки с травлей. В частности, она пояснила, что в психологии формы организации людей в группы принято рассматривать от низшей (так называемой примитивной) до высшей формы (коллектива). В примитивные группы собираются склонные к реакциям амбиции, самодовольства, зависти, злорадства, экс­пансии, агрессии, безразличия к страданию других.



Фото: phonoteka.org

Примитивная группа имеет свое устройство и правила. В ней существует свой «табель о рангах»: возглавляет его «Лидер», а ниже всех — «Забитые». Равноправные отношения там невозможны.



Неписаные правила, которым обязаны следовать все члены такой группы, — правило унижения (унижай нижестоящего), соблюдения «табеля о рангах», отпора (если не постоять за себя, может понизиться ранг), силы (постоянно демонстрировать превосходство нижестоящим), правило гонения (тот, кто не демонстрирует силу, не унижает, не дает отпор, становится гонимым), отвода агрессии от себя, круговой поруки — все эти правила применяются только к нижестоящим.

— ...мы сами в семьях и школьных коллективах порождаем и жестокость, и неумение сочувствовать, и неразвитость душ молодых, — такой вывод делает Горшенина.

Подробнее о том, как буллинг связан с группами и группировками, почему корень проблем нужно искать в семье и школе, как появляются волонтеры, — читайте в авторской колонке Татьяны Горшениной для «Реального времени».

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Илина Хакимова