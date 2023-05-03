В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности

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В Краснодарском крае в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, погибших и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в telegram-канале.



— В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. <...> Угрозы для жителей населенного пункта нет, — написал он.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.

— Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше, — отметил глава региона.

Несколько дней назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе горит резервуар с топливом. По его словам, предварительной причиной пожара является попадание беспилотника.

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Илина Хакимова