В севастопольской бухте загорелся резервуар с топливом

Фото: скриншот видео из telegram-канала губернатора

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале сообщил о том, что в городе горит резервуар с топливом. По его словам, предварительной причиной пожара является попадание беспилотника.

Как уточнил Развожаев, площадь горения составляет 1 тысячу кв. метров в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. В результате ЧП никто не пострадал, а само возгорание не угрожает гражданским объектам.

Сейчас на месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей. Территорию также проверили на наличие взрывчатки. Пожару присвоен четвертый класс опасности.

Напомним, в начале этой недели воздушную зону над московским аэропортом «Внуково» временно закрыли из-за информации о беспилотнике. Уже в середине дня в пресс-службе воздушной гавани заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, а воздушное пространство открыто.

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Максим Кокунин