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Влад Лисовец о Валентине Юдашкине: «Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный»

00:29, 03.05.2023
Влад Лисовец о Валентине Юдашкине: «Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный»
Фото: скриншот youtube.com

Модельер Валентин Юдашкин запомнится как добрый и искренний человек. Об этом рассказал стилист и эксперт моды Влад Лисовец.

— Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный, сдержанный, лишенный какой-либо грубости, талантливый! Он наряжал в невероятно красивые платья всю Россию, — цитирует его Daily Moscow.

Юдашкин скончался 2 мая. Ему было 59 лет. СМИ сообщают, что в последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.

В воскресенье, 30 апреля, умер известный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. В 2016 году врачи диагностировали ему болезнь Паркинсона. По данным СМИ, он умер в реанимации в одной из больниц Подмосковья, куда его доставили с желудочным кровотечением.

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Елизавета Пуншева
Общество

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