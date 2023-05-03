Влад Лисовец о Валентине Юдашкине: «Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный»

Модельер Валентин Юдашкин запомнится как добрый и искренний человек. Об этом рассказал стилист и эксперт моды Влад Лисовец.

— Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный, сдержанный, лишенный какой-либо грубости, талантливый! Он наряжал в невероятно красивые платья всю Россию, — цитирует его Daily Moscow.

Юдашкин скончался 2 мая. Ему было 59 лет. СМИ сообщают, что в последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.



В воскресенье, 30 апреля, умер известный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. В 2016 году врачи диагностировали ему болезнь Паркинсона. По данным СМИ, он умер в реанимации в одной из больниц Подмосковья, куда его доставили с желудочным кровотечением.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева