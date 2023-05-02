В Нижнекамском районе Татарстана завершаются основные посевные работы

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Нижнекамском районе Татарстана завершаются основные посевные работы. Об этом доложил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров на встрече раиса республики Рустама Минниханова с механизаторами, занятыми на весенне-полевых работах и главами поселений.



Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин доложил, что обстановка стабильная, в муниципалитете работают 65 фермерских хозяйств. Наблюдается небольшой рост по поголовью, есть динамика по увеличению количества ЛПХ. Нижнекамский район Татарстана занимает 11-е место по эффективности в республике.

На встрече поднимали вопрос стоимости молока. Рустам Минниханов отметил, что проинформирован об обеспокоенности по этому вопросу и обсудит это на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В конце апреля Марат Зяббаров сообщил, что из предстоящих объемов ярового сева в 1,8 млн га в республике уже реализовано 1,1 млн га (60% к плану). Он уточнил, что из них зерновые составляют 70%, сахарная свекла — 81%, рапс — 55%, подсолнечник — 51%. По его словам, погода прошедшей декады позволила выйти на производительность полевых работ до 94 тысяч га за сутки.

Параллельно с севом яровых культур в республике ведутся и защитные мероприятия. Так, по его словам, в ходе еженедельного мониторинга специалисты Россельхозцентра выявляют развитие сорняков на 50% обследованных посевов.

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Маргарита Головатенко