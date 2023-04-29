Еженедельно на 50% обследованных посевов Россельхозцентр Татарстана выявляет развитие сорняков

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что параллельно с севом яровых культур в республике ведутся и защитные мероприятия. Так, по его словам, в ходе еженедельного мониторинга специалисты Россельхозцентра выявляют развитие сорняков на 50% обследованных посевов.

По словам Зяббарова, для предупреждения их бурного развития необходимо провести гербицидные обработки. Как отметил министр, сегодня проводится оценка готовности опрыскивателей. Всего имеется 1 240 единиц техники, из них 44 закуплены в текущем году.

Глава Минсельхоза также заявил о необходимости использования стационарных растворных комплексов, которые увеличивают эффективность препаратов до 30% за счет подготовки воды и рабочих растворов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также сегодня Зяббаров сообщил, что из предстоящих объемов ярового сева в 1,8 млн га в республике уже реализовано 1,1 млн га (60% к плану).

Он уточнил, что из них зерновые составляют 70%, сахарная свекла — 81%, рапс — 55%, подсолнечник — 51%. По его словам, погода прошедшей декады позволила выйти на производительность полевых работ до 94 тысяч га за сутки.

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Максим Кокунин