В Татарстане выполнено 60% от общего плана ярового посева

Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что из предстоящих объемов ярового сева в 1,8 млн га в республике уже реализовано 1,1 млн га (60% к плану).

Он уточнил, что из них зерновые составляют 70%, сахарная свекла — 81%, рапс — 55%, подсолнечник — 51%. По его словам, погода прошедшей декады позволила выйти на производительность полевых работ до 94 тысяч га за сутки.

Как рассказал Зяббаров, среди районов Предволжской зоны хорошие темпы работ у Тетюшского (посеяно 86%), Буинского (74%) и Верхнеуслонского (51%) районов. В зоне Западного Закамья производительно работают хозяйства Аксубаевского и Нурлатского районов — по 71%, Чистопольский и Алькеевский районы имеют 50%.

В Восточном Закамье традиционно лидирует Заинский район с 85%, а в Юго-Восточном Закамье — Муслюмовский район (73%). В Предкамье из-за своего географического расположения аграрии традиционно позже приступили к севу яровых культур. Здесь лидирует Елабужский район — 74%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в 2023 году в Татарстане на весенние полевые работы выделят чуть более 37 миллиардов рублей.



— Для успешного и качественного проведения весенних полевых работ в текущем году будет израсходовано 37,3 миллиарда рублей оборотных средств. Это удобрения, семена, спецзащита растений, топливо, запчасти и прочие затраты, такие как зарплата, налоги, — рассказывал Марат Зяббаров в начале этого месяца.

На удобрения из указанной суммы направят 14,3 млрд рублей, на семена — 3,4 млрд рублей, а на средства защиты растений — 5,4 млрд рублей. На горюче-смазочные материалы и запчасти для техники выделят 6,5 млрд рублей.

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Максим Кокунин