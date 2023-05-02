В Татарстане в колонии и СИЗО пресекли деятельность сторонников АУЕ*

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В бугульминском следственном изоляторе №3 и альметьевской исправительной колонии №8 УФСИН России по Татарстану пресекли деятельность сторонников движения «Арестантское уголовное единство (АУЕ)»*, сообщили в пресс-службе УФСИН по Татарстану.



В исправительных учреждениях выявили активистов и лидеров, которые придерживались идеологии запрещенного в России движения.

Оперативники обнаружили и изъяли запрещенные предметы и нелегальную переписку, в которой содержались сведения о пропаганде АУЕ*. Фигуранты продвигали воровскую идеологию, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, а еще ненависть, агрессию и насилие в отношении системы правопорядка.

Изъятые запрещенные предметы приобщили к материалам двух уголовных дел, возбужденных по ст. 282.1 УК России («Участие в экстремистском сообществе»), предусмотренный максимальный срок наказания по которой — десять лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Татарстане под суд пойдут трое заключенных, организовавших ячейку экстремистской организации АУЕ* в тюрьме. Обвиняемые осуществляли надзор за осужденными, разъясняли «воровские» законы, пропагандировали негативное отношение к сотрудникам учреждения и вели учет так называемого общака.



АУЕ* — запрещенное в России международное экстремистское движение.

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Маргарита Головатенко