В Татарстане будут судить троих заключенных, организовавших ячейку АУЕ* в тюрьме

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

В Татарстане под суд пойдут трое заключенных, организовавших ячейку экстремистской организации АУЕ в тюрьме, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следственные органы СК РФ по республике завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемых по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Следствие считает, что с ноября 2020 года по декабрь 2021-го обвиняемые организовали ячейку запрещенной экстремистской организации АУЕ* на территории одного из исправительных учреждений. Они осуществляли надзор за осужденными, в том числе за играющими в карты, разъясняли «воровские» законы, пропагандировали негативное отношение к сотрудникам учреждения и вели учет так называемого общака.

Также в 2018—2019 годах злоумышленники под угрозой расправы получили от одного из осужденные средства на сумму 540 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

АУЕ* — запрещенное в России международное экстремистское движение.

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Маргарита Головатенко