Власти Татарстана расширили поддержку детей-сирот, оставшихся без родителей, в период обучения

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Власти Татарстана расширили социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения. Согласно новым правилам, выплаты, ранее полагавшиеся только студентам государственных ссузов и вузов, теперь будут распространяться и на школьников. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, школьникам, которые остались без попечения родителей, будут выплачивать:

единовременное пособие при выпуске — 899 рублей;

единовременное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для выпускников — 59 337 рублей;

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей — 3210 рублей;

ежегодное пособие на покупку одежды, обуви и мягкого инвентаря — 25 289 рублей;

ежемесячное пособие на питание — 7877 рублей.

Стоит отметить, что для студентов высших учебных заведений пособие на покупку учебной литературы составляет 8303 рубля. При этом у них также имеется дополнительная ежемесячная стипендия на сумму от 1046 до 1110 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на начало 2022 года насчитывалось 9 709 детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Это 1,14% от общей численности детского населения и самый низкий показатель за последние несколько лет.

В прошлом месяце министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин заявил, что в 2023 году на территории региона обеспечат жильем 930 детей-сирот.



— Всего в реестре числится 3 840 детей-сирот. На получение жилья в этом году очередность составляет 1 542 человека, — заявил он.



Хадиуллин также подчеркнул, что на эти цели из федерального бюджета выделено 114 миллионов рублей, а из республиканского — 1,6 миллиарда рублей.

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Максим Кокунин