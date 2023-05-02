«Обходимся творческими силами города»: Казань отказалась от приглашения на 9 Мая звезд российской эстрады

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Казани в 2023 году пройдет без приглашенных звезд российской эстрады. Об этом сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

— Из числа артистов, как я уже повторяюсь, это казанские театры. Прежде всего речь идет о наших отечественных исполнителях. Мы в этом году обходимся творческими силами города Казани и Республики Татарстан, — сказал он.

Режиссеров пролога в Казани несколько. Команду возглавляют Михаил Волконадский и Максим Скалозубов.

В этом году в прологе и вечерней программе на площади Тысячелетия в Казани будут участвовать около 1,6 тысячи артистов, танцоров и певцов. Выступления посвятят трудовому подвигу жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что проект контракта на организацию и празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани предусматривал выступление приглашенных звезд татарской эстрады — мужской и женский вокал, а также двух известных в Татарстане коллективов исполнителей. Стоимость контракта составила 41,8 миллиона рублей. Работами занимается казанское ООО «Пропраздник».



В 2022 году в Казани в День Победы на площади Тысячелетия выступил заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.



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Татьяна Демина