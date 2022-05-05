В Казани в День Победы выступит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев

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В Казани ко Дню Победы состоится порядка 130 культурно-массовых мероприятий, часть из которых уже проведена. Непосредственно 9 мая в концертной программе в столице Татарстана выступит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Совместно с заслуженной артисткой Татарстана Эльмирой Калимуллиной он исполнит поэтические и вокальные композиции.

Праздничные мероприятия запланированы в парке Победы. На улице Баумана планируют реконструировать празднование Дня Победы в 1945 году.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 19.00 концертная программа стартует на площади Тысячелетия. В 21.00 выступит многотысячный хор Казани. В 22.00 под песню «День Победы» жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть праздничный салют.

В Казани в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне запланирована обширная праздничная программа запланирована. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина