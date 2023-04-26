В Татарстане задержали наркокурьера из Москвы с 1 кг «синтетики»

Фото: пресс-служба МВД России по Татарстану

На стационарном посту полиции «Малиновка» в Татарстане для проверки документов остановили иномарку с 38-летним водителем из Москвы, у которого изъяли около килограмма наркотиков синтетического происхождения — PVP, сообщили в пресс-службе МВД России по республике.



Водитель привлек внимание инспекторов тем, что сильно нервничал. Они предложили ему добровольно выдать запрещенные в гражданском обороте вещества и предметы, если таковые имеются. Мужчина указал на багажник, где в скрытой нише находился сверток с порошком белого цвета. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что это наркотик.

Выяснилось, что москвич нашел работу в одной из социальных сетей — работодателю требовался водитель за хорошую оплату. Наниматель, с которым задержанный связался, предложил ему доставить партию запрещенки из Московской области в Уфу, за что он обещал заплатить 50 тысяч рублей. Сначала водитель приехал в Балашиху, где по имеющимся координатам забрал «товар», а затем спрятал его в автомобиль и отправился в путь.

Следствием МО МВД России «Верхнеуслонский» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

В апреле на стационарном посту полиции «Малиновка» казанские сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который перевозил 6,7 кг наркотиков. За рулем находился 24-летний житель Челябинской области, который ехал в Магнитогорск вместе с 47-летним отцом. Водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Тогда машину решили досмотреть автоинспекторы.

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Маргарита Головатенко