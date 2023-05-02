В России за сутки выявили 3 404 случая заболевания коронавирусом
За сутки в России выявили 3 404 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 328 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 858 855 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 2 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 503 человека, всего выздоровевших — 22 259 078 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 30 россиян, всего от инфекции скончались 398 366 человек.
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