В России за сутки выявили 3 404 случая заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За сутки в России выявили 3 404 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 328 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 858 855 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 2 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 503 человека, всего выздоровевших — 22 259 078 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 30 россиян, всего от инфекции скончались 398 366 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко