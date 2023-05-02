Раис Татарстана присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» еще двум компаниям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Акционерным обществам «Химический завод им. Л.Я. Карпова» из Менделеевска и «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» присвоили звание «Предприятие трудовой доблести». Соответствующий указ подписан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Согласно документу, звание «Предприятие трудовой доблести» компаниям присвоено «За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

О планах удостоить «Химический завод им. Л.Я. Карпова» из Менделеевска и «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» званием «Предприятие трудовой доблести» стало известно в апреле. На тот момент проект указа раиса Татарстан проходил антикоррупционную экспертизу.

«Предприятиями трудовой доблести» в Татарстане также признаны Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова и вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, Казанский оптико-механический завод, Казанский пороховой завод, Научно-исследовательский институт химических продуктов и некоторые другие компании.

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Татьяна Демина