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ПАО Химический завод им. Л.Я.Карпова

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ПАО Химический завод им. Л.Я.Карпова Фото: www.karpovchem.ru/

Общая информация

Одно из старейших предприятий химической индустрии России (основано в 1868 году). Предприятие специализируется на производстве чистых химических веществ. Входит в группу компаний «ТАИФ».Завод выпускает около 40 видов химической продукции: технической, реактивной, фармакопейной квалификации.

Руководитель — Шамсин Дамир Рафисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
  • Телефон: (85549) 2-76-55
  • Email: root@karpovchem.ru
  • Сайт: www.karpovchem.ru

Дата последнего обновления: 18.02.2018

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